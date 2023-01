Menino troca fofoca por prêmio e revela traição do pai

Um menino de sete anos viralizou no Tik Tok após revelar que o pai mantinha uma relação extraconjugal com a madrinha. San Luis Potosí participou do programa do apresentador mexicano Sebastian Santoyo "Me conte uma fofoca e ganhe um prêmio". No quadro, o entrevistador costuma capturar vídeos curtos e engraçados para o TikTok e para o canal no YouTube. Com informações do Uol.

O garoto conta: "Minha mãe não sabe que o papai é infiel". Em seguida, o apresentador pergunta como ele descobriu isso. "Vi que ele estava beijando a minha madrinha", complementa. Nos comentários, algumas pessoas pediram por um vídeo de continuação. "Exijo a reação da mãe ao ouvir isso".

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)