Marido flagra traição da esposa e amante quebra os pés ao tentar fugir pela janela

No último domingo (8), um homem de 35 anos quebrou os pés depois de pular do segundo andar de um prédio após ser flagrado pelo marido da mulher com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. O marido traído foi preso em flagrante, acusado de tentativa de homicídio. As informações são do portal Metrópoles.

O esposo da mulher disse à Polícia Militar que ele foi liberado mais cedo do trabalho e chegou em casa cerca de 40 minutos antes do esperado. Ao entrar no apartamento, ele encontrou uma camisa masculina, um boné e um celular no sofá da sala de estar.

O marido então confrontou a esposa, de 29 anos, que pediu calma e sugeriu que os dois conversassem. O homem, no entanto, saiu em busca da outra pessoa ao redor da casa, e acabou encontrando o amante da mulher debaixo da cama da filha do casal, que não estava no apartamento. O caso aconteceu no município de em Timóteo, no Vale do Aço, Minas Gerais.

VEJA MAIS

O marido da mulher agarrou o amante pelo pescoço e o ameaçou de morte, mas a vítima conseguiu se soltar enquanto a mulher agarrava o marido, tentando impedir que ele cumprisse a ameaça. O amante correu até a sala e tentou abrir a porta, mas o homem traído logo apareceu com uma faca da cozinha.

Foi então que o amante pulou do segundo andar para fugir do agressor. O marido tentou abrir a porta para ir atrás dele, mas a esposa o segurou. Ainda segundo o relato do marido traído, como ele estava com a faca na mão, acabou ferindo a mulher acidentalmente. A vítima, no entanto, disse à polícia que o marido a feriu com diversos cortes propositalmente, enquanto a ameaçava de morte.

Quando a Polícia Militar chegou ao apartamento, o marido traído se rendeu e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Já a mulher e o amante foram socorridos e levados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Unidade Avançada de Timóteo do Hospital Márcio Cunha onde a equipe médica confirmou que o homem quebrou os dois pés quando pulou do segundo andar.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).