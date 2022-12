Jornalista que ofendeu Meghan Markle se pronuncia

“Serei mais cuidadoso no futuro”, postou o jornalista Jeremy Clarkson, nesta segunda-feira, 19, diante da repercussão negativa do artigo que publicou no The Sun com palavras ofensivas à Meghan Markle, membro da família real britânica.

No artigo, publicado na última sexta-feira, 16, ele disse que detesta a duquesa de Sussex: “Meghan, no entanto, é uma história diferente. Eu a odeio. Não como se odiasse Nicola Sturgeon ou Rose West. Eu a odeio em um nível celular”. E disse que gostaria de vê-la “humilhada”. “À noite, não consigo dormir, porque estou deitado, me encolho e sonho com o dia quando ela desfilará nua pelas ruas de todas as cidades do Reino Unido enquanto a multidão grita ‘que vergonha’ e joga fezes nela”.

Até a filha do jornalista criticou o artigo: “Quero deixar bem claro que sou contra tudo o que meu pai escreveu sobre Meghan Markle e continuo apoiando aqueles que são alvos de ódio on-line”, escreveu ela nos stories do Instagram.

Após o artigo do The Sun, internautas defensores dos duques de Sussex criaram a tag #WeLoveYouMeghan (#NósAmamosVocêMeghan, em inglês). Também, o Independent Press Standards Organization disse ter recebido mais de 6 mil reclamações sobre o artigo, quase metade do número total de reclamações que o regulador de mídia recebeu em 2021.