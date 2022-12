Netflix divulga trailer da série documental da realeza 'Harry e Meghan'; vídeo

A plataforma de streaming Netflix divulgou, na manhã desta quinta-feira (1), o trailer da série documental que narra a história de amor entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, intitulada "Harry e Meghan". Nas imagens, é possível ver o casal presente em eventos importantes da realeza e em momentos íntimos da vida na Califórnia.

"Quando as apostas são tão altas, não faz mais sentido ouvir a história de nós dois?", diz Meghan em um dos trechos do trailer. Já Harry aparece com uma voz ao fundo em meio a várias fotos em preto e branco. "Ninguém pode ver o que acontece por trás das portas fechadas. Eu fiz tudo que poderia para proteger a minha família", alega ele. Veja:

Meghan e Harry assinaram um contrato multimilionário com a plataforma de streaming para a produção do documentário, previsto para estrear no dia 8 de dezembro. As filmagens iniciaram no ano passado e foram repensadas após a morte da Rainha Elizabeth II. Para o The Cut, Megan afirmou que a série documental se concentra no seu relacionamento com o marido, mostrando a história de amor que não pode ser compartilhada.

História do casal

Meghan Markle e o Príncipe Harry se conheceram em julho de 2016, após um amigo em comum organizar o primeiro encontro. O romance foi mantido em segredo até novembro do mesmo ano, quando foi oficializado pelo príncipe. Os dois se casaram em maio de 2018, no Castelo de Windsor, e tiveram o primeiro filho em maio de 2019.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)