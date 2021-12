Lilibet, filha de Harry e Meghan, tem seu rosto divulgado pela primeira vez

Pela primeira vez as pessoas puderam conhecer Lilibet Diana, filha de príncipe Harry e da duquesa de Sussex, Meghan Markle. O casal divulgou nesta quinta-feira (23) uma foto onde aparecem com os filhos Archie, de dois anos, e a caçula, de apenas seis meses.

Lilibet Diana nasceu em junho deste ano e recebeu o nome em homenagem à rainha Elizabeth, cujo apelido familiar é Lilibet, e à mãe de Harry, Princesa Diana.

Archie Harrison, que nasceu em maio de 2019, é o sétimo na linha sucessória do trono britânico.

A família posou unida junto para o tradicional cartão de Natal. (Reprodução)

No cartão de Natal da família, Meghan aparece erguendo a filha no ar, enquanto Harry está com Archie no colo. Nele está escrito:

"Neste ano, 2021, demos boas vindas à nossa filha, Lilibet. Archie nos transformou em mãe e pai, e Lili nos fez virar uma família."

Na mensagem, eles ainda pedem doações para famílias que necessitem de ajuda, desde refugiados do Afeganistão até pais e mães que precisam parar de trabalhar para cuidar dos filhos.