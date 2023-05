Quem vai cantar na coroação do rei Charles III? Confira a lista dos artistas

Marcada para ocorrer no dia 6 de maio, a coroação do rei Charles III, de 74 anos, nomeará o novo monarca ao reinado da Inglaterra. O "festival" Coronation Concert inicia no domingo (7), onde diversos artistas se apresentarão para 20 mil pessoas no Castelo de Windsor, cerca de 40 km a oeste de Londres.

Confira alguns dos artistas que participarão da cerimônia de coroação do rei Charles III (Jonathan Brady / PISCINA / AFP)

A ocasião contará com atrações do genêro pop, música clássica, orquestra e um coral constiuído por membros de diversos tipos, como: socorristas, taxistas e bandas de reggae, além de um coral virtual formado por membros da Commonwealth, aliança de nações que são ex-colônias britânicas. Confira alguns dos artistas que vão cantar na coroação do rei Charles III:

Katy Perry , cantora da música "Roar"

, cantora da música "Roar" Lionel Richie , ex-membro da banda The Commodores

, ex-membro da banda The Commodores Andrea Bochelli, cantor italiano de ópera

Alexis Ffrench, pianista e compositor

Banda Take That

Sir Bryn Terfel, baixo-barítono

Freya Ridings, cantora e pianista

Paloma Faith, cantora da música "Only Love Can Hurt Like This"

Artistas da música britânica, como Adele, Ed Sheeran, Elton John, Harry Styles e Spice Girls foram convidados para se apresentarem mas não quiseram participar.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)