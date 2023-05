Coroação do rei Charles III: saiba onde assistir, horário e programação

Neste sábado, a partir das 6h, no horário de Brasília, será realizada a cerimônia de coroação de Charles III e da rainha consorte, Camilla, na Abadia de Westminster, em Londres, no Reino Unido. Charles III será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster.

A expectativa é de que as ruas da capital britânica estejam lotadas para o evento, que contará também com a presença de mais de dois mil convidados especiais, incluindo chefes de Estado, membros de monarquias de outros países e representantes da sociedade civil local.

A cerimônia religiosa ocorrerá oito meses depois da morte da rainha Elizabeth II, a mais longeva monarca da história da família real britânica. Confira os detalhes abaixo.

Programação da coroação de Charles III:

*Horário de Brasília

Sábado, 6 de maio

2h: Início da celebração formal

Mais de mil militares se reunirão para percorrer o trajeto do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster ao lado de Charles e Camilla. Cerca de 200 deles são membros do Regimento Montado da Cavalaria Doméstica.

5h30: Chegada dos convidados

Convidados da coroação chegam para participar da cerimônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Londres para acompanhar o evento.

6h20: Procissão do Rei até a Abadia de Westminster

Charles III e Camilla farão uma procissão de cerca de 2,3 quilômetros, do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster, na carruagem do Jubileu do Diamante, construída para o 60º aniversário de Elizabeth II. A duração do percurso deve ser de pouco menos de 40 minutos.

7h: Cerimônia de coroação

Líderes religiosos e representantes dos membros da Commonwealth entrarão na Abadia de Westminster pela Grande Porta do Oeste e seguirão até o espaço central do local, carregando as bandeiras de seus países. Charles III fará depois o mesmo percurso. A cerimônia começará por volta das 7h e deve durar cerca de duas horas.

Serão cinco etapas: reconhecimento, juramento, unção, investidura e a entronização do rei. Na etapa de reconhecimento, devem ser entoados brados de “Deus salve o rei”. No juramento, Charles prometerá governar todas as nações e territórios britânicos adequadamente de acordo com as leis e costumes, e beijará a Bíblia folheada a ouro usada na cerimônia.

Em seguida, será ungido com o óleo de coroação recém-produzido e receberá a regalia real, objetos que simbolizam diferentes aspectos do serviço e das responsabilidades do monarca. Posteriormente, Charles III receberá a Coroa de Santo Eduardo, ato que será seguido pela execução de salvas de tiros. O rei ainda será escoltado ao trono para assumir simbolicamente o controle do Reino Unido.

Após o término da coroação do monarca, uma breve cerimônia será realizada para ungir, coroar e entronizar a rainha consorte, Camilla. A última vez que isso ocorreu foi em 1937, quando a rainha Elizabeth I estava no evento que coroou o rei George VI. Ao final da cerimônia, o rei e a rainha tomarão a Sagrada Comunhão, o principal ato de adoração da Igreja cristã.

9h: Procissão da Coroação

Com o fim da cerimônia na Abadia de Westminster, Charles III e Camila retornam ao Palácio de Buckingham, em um percurso um pouco mais longo que o da Procissão do Rei, feito na Carruagem de Ouro do Estado, usada em todas as coroações desde 1830. Cerca de quatro mil membros das Forças Armadas do Reino Unido participarão da procissão, acompanhados de representantes da Commonwealth e dos territórios ultramarinos britânicos.

10h30: Saudação à multidão no Palácio de Buckingham

Charles III e Camilla pretendem seguir uma tradição iniciada pelo rei Eduardo VIII em 1902, de cumprimentar a multidão que acompanhará a coroação da varanda do Palácio de Buckingham. Pouco depois, ganharão a companhia de outros membros da família real para acompanhar um sobrevoo em homenagem a Charles III e Camilla.

Domingo, 7 de maio

8h: Grande Almoço da Coroação

O domingo deve ser um dia de festas ao ar livre, parte do “Grande Almoço da Coroação”, em que cerca de três mil ruas serão fechadas para celebrações. Esses eventos são realizados anualmente em todo o Reino Unido, reunindo vizinhos e comunidades para compartilhar amizades, comida e diversão, mas desta vez ganharão a temática especial da coroação.

O rei Charles III e a rainha consorte, Camilla, escolheram oficialmente uma quiche de inspiração francesa para marcar a coroação, segundo o Palácio de Buckingham.

15h: Concerto da Coroação

O Castelo de Windsor será palco de um concerto especial para celebrar a cerimônia de coroação, com ícones da música global, como Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli e Take That. O evento contará com um público de cerca de 20 mil pessoas.

Segunda-feira, 8 de maio

“Big Help Out” (A Grande Ajuda)

A monarquia britânica usará a data para incentivar as pessoas a realizar trabalhos voluntários, como parte do movimento conhecido como “Big Help Out”. As celebrações, que contarão com mais de 1.500 instituições de caridade, também serão uma homenagem ao “tempo de serviço público” do rei Charles III.

Onde assistir à coroação de Charles III

O evento poderá ser acompanhado, em inglês, pelos canais da emissora britânica Sky News ou da própria família real no YouTube. As pessoas também podem acompanhar a transmissão online do site da BBC.

Quem são os convidados para coroação de Charles III

A lista de convidados reúne mais de duas mil pessoas, que vão acompanhar a cerimônia de coroação de Charles III de perto. Entre eles está o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de membros da própria família real britânica e de monarquias de outros países, chefes de Estado e de governo, políticos locais e representantes da comunidade.

Quanto custará a coroação de Charles III

Estimativas publicadas pela imprensa britânica indicam que a cerimônia custará pelo menos 100 milhões de libras (cerca de R$ 625 milhões), mas não há informações oficiais divulgadas. Caso as estimativas se confirmem, este será o evento mais caro já realizado pela família real britânica na história.