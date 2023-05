Lula viaja a Londres para coroação de Charles III

Na noite desta quinta-feira (04), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja para o Reino Unido, para a coroação do rei Charles III, que ocorrerá no próximo sábado (6). De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a chegada em Londres está prevista para ocorrer por volta das 12h (horário local) de sexta-feira (5).

VEJA MAIS

O primeiro compromisso do presidente no país europeu será um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Não há previsão de assinatura de acordos ou termos de cooperação, no entanto, os dois chefes de Estado devem reforçar parcerias já existentes. É o caso do desenvolvimento de vacina contra covid-19 e a participação do Reino Unido em programas ligados à proteção da Amazônia. Recentemente o Brasil também firmou acordo para aquisição de navios-patrulha para a Marinha.

De acordo com a agenda presidencial, depois do encontro com o primeiro-ministro, às 17h, Lula seguirá para recepção no Palácio de Buckingham. Neste evento, a família real receberá as autoridades. No dia seguinte, às 11h, o presidente participa da cerimônia de coroação do rei Charles III, na Abadia de Westminster.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).