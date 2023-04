Lula vai participar da coroação de Charles III

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ter mais compromissos no exterior no próximo mês. Segundo informações apuradas pela Veja junto ao Itamaraty, o chefe do Executivo decidiu comparecer à coroação do rei Charles III, que está marcada para o dia 6 de maio, no Reino Unido.

LEIA MAIS:

A expectativa é que Lula acompanhe a solenidade e também tenha um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. O Ministério das Relações Exteriores ainda acerta detalhes da viagem.

Na semana passada, a comitiva presidencial esteve na China, onde foram selados 15 acordos comerciais que devem resultar em cerca de R$ 50 bilhões de investimento no Brasil, segundo projeção do Ministério da Fazenda. Lula também esteve nos Emirados Árabes Unidos, onde outros acordos de cooperação foram firmados.

Ainda neste mês, há agenda prevista em Portugal entre os dias 21 e 25 de abril, e na Espanha de 25 a 26 de abril.