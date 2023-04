Lula deve se reunir com chanceler da Rússia nesta segunda-feira em Brasília

Nesta segunda-feira (17), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, cumpre agenda no Brasil, onde deve se reunir com o ministro das Relações Exteriores do país, Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty e, mais tarde, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. De acordo com o governo brasileiro, durante a visita do chanceler russo, devem ser debatidos temas como a guerra na Ucrânia e parcerias em áreas como comércio e investimentos, ciência e tecnologia, meio ambiente, energia, defesa, cultura e educação.

Conforme a agenda oficial do ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieira, às 10h30, ele e Lavrov terão reuniões restrita e ampliada no Itamaraty, onde também será oferecido um almoço ao chanceler da Rússia. Em seguida, às 15h, Vieira segue para o Palácio do Planalto, para acompanhar Sergey Lavrov no encontro com o presidente Lula.

A visita de Lavrov ao governo brasileiro ocorre no momento em que a postura de Lula na política internacional tem despertado contrariedade nos Estados Unidos. China e Rússia são dois dos principais rivais geopolíticos dos norte-americanos. De acordo com o blog do Camarotti, fontes da diplomacia dos EUA demonstraram insatisfação sobre falas do presidente na viagem oficial que fez na semana passada à China.