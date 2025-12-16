PF vai indiciar Antônio Doido por obstrução de justiça por ter jogado celulares pela janela

A Polícia Federal (PF) indiciará por obstrução de Justiça o deputado Antônio Leocádio dos Santos (MDB-PA), conhecido como Antônio Doido. A decisão ocorre após a PF encontrar celulares jogados pela janela durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no apartamento funcional do parlamentar, nesta terça-feira (16).

O parlamentar é um dos alvos da Operação Igapó, que investiga uma organização criminosa suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.

Detalhes da Investigação

Policiais federais cumpriram 31 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no estado do Pará e no Distrito Federal. O relator do caso na Corte é o ministro Flávio Dino.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados desviavam verbas públicas de emendas parlamentares e recursos estaduais. Para isso, utilizavam fraudes em processos de licitação. O dinheiro desviado era então usado para o pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio.

VEJA MAIS

Os suspeitos podem ser indiciados pelos crimes de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Inelegibilidade Anterior

No início deste mês, a Justiça Eleitoral tornou Antônio Leocádio inelegível por oito anos. A decisão foi tomada pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições municipais para prefeito em 2024.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), o juiz eleitoral concluiu que o réu utilizou recursos públicos provenientes de emendas parlamentares para promover sua imagem e influenciar o eleitorado, caracterizando abuso de poder político.