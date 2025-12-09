Capa Jornal Amazônia
Política

Flávio Bolsonaro reafirma que candidatura à Presidência em 2026 é 'irreversível'

A fala ocorre após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Flávio também negou qualquer possibilidade de revisão da decisão, destacando que a pré-candidatura já está colocada (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reiterou nesta terça-feira (9) que não pretende recuar da decisão de disputar a Presidência da República em 2026. Em declaração a jornalistas, o parlamentar afirmou que sua pré-candidatura é “irreversível” e que não existe a possibilidade de “voltar atrás”.

A fala ocorre após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Flávio, sua posição foi consolidada ainda durante as discussões internas no partido.

“Foi um ato que começou no final da manhã, e eu falei até o fim da noite qual era o meu preço. E o meu preço é o Bolsonaro livre, e nas urnas. Ou seja, não tem preço. Essa é a conclusão. Vamos explicar, porque parece que eu estou me colocando à venda, e não é isso”, afirmou.

A manifestação reforça o movimento do PL de definir seu posicionamento para as eleições de 2026, em meio a debates sobre alianças e a situação jurídica do ex-presidente, atualmente inelegível. Flávio também negou qualquer possibilidade de revisão da decisão, destacando que a pré-candidatura já está colocada.

