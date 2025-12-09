Flávio convidou União e PP a apoiá-lo, diz líder do PL; partidos ficaram de maturar ideia

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) solicitou apoio para sua candidatura à Presidência da República. A informação foi confirmada por Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, na noite desta segunda-feira, 8.

O pedido foi direcionado aos presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda. Ambos se comprometeram a consultar as respectivas bancadas antes de firmar qualquer posição.

A solicitação ocorreu durante uma reunião na residência de Flávio Bolsonaro. Além dos citados, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também participou do encontro, conforme relatou Marinho a jornalistas.

Definição do Apoio e Tempo de Maturação

Rogério Marinho enfatizou que a definição sobre o apoio das siglas não será imediata. "Isso não vai acontecer nem hoje nem amanhã", declarou o líder da oposição.

Segundo Marinho, a conversa estabeleceu que o processo de decisão será "maturado" e "absorvido por todos". Haverá um tempo para que as definições partidárias ocorram.

Candidatura de Flávio Bolsonaro: "Para Valer"

Marinho reiterou a seriedade da postulação, afirmando que a "candidatura do senador Flávio é uma candidatura para valer". Ele descartou a possibilidade de ser um "balão de ensaio".

O líder da oposição destacou que o PL já possui um candidato definido. "O Bolsonaro colocou para o Flávio que a candidatura era dele, até para unificar a direita, para que nós possamos preservar o seu legado", explicou Marinho, referindo-se a uma declaração do ex-presidente na última sexta-feira.

Estratégia do PL para Unidade

Para fortalecer a unidade em torno do nome de Flávio Bolsonaro, o PL realizará uma reunião nesta terça-feira. O encontro reunirá integrantes dos diretórios estaduais.

A iniciativa visa apresentar o nome de Flávio e buscar a coesão interna da sigla em relação à sua candidatura presidencial.