Lula e presidente da China Xi Jinping assinam acordo de uso de satélite para monitorar a Amazônia

Nesta sexta-feira (14), os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da China, Xi Jinping, assinaram 15 acordos bilaterais, entre eles um protocolo conjunto envolvendo o desenvolvimento do CBERS-6 entre os governos brasileiro e o chinês. O satélite será usado para monitorar o desmatamento na Amazônia e em outros biomas. Na visita de Lula a Pequim, os dois líderes trataram ainda do entendimento sobre requisitos sanitários e de quarentena para carne a ser exportada do Brasil para a China.

A China é o principal país comprador da carne produzida no Brasil. Em fevereiro, o país liderado por Xi Jinping suspendeu a importação do produto brasileiro após a confirmação de um caso isolado de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), popularmente conhecido como "mal da vaca louca", no município de Marabá, no sudeste do Pará. No dia 23 de março, o ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, anunciou o fim do embargo da China à carne produzida no Brasil.

Lula e Xi Jinping também assinaram acordos que tratam da criação de mecanismos para a facilitação do comércio entre os dois países, assim como para o desenvolvimento da pesquisa e da inovação, além da coprodução para televisão e cooperação entre agências de notícias públicas dos dois países. Houve ainda um acordo para certificações sanitárias e para a entrada de produtos animais.

Veja os acordos assinados

Memorando de entendimento sobre o grupo de trabalho de facilitação de comércio entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil e o Ministério do Comércio da China

Protocolo complementar sobre o desenvolvimento conjunto do cbers-6 entre o governo do Brasil e o governo da China ao ‘acordo-quadro sobre cooperação em aplicações pacíficas de ciência e tecnologia do espaço exterior entre os dois países

Memorando de entendimento sobre cooperação em pesquisa e inovação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da China

Memorando de entendimento entre o ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da do Brasil e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China sobre cooperação em tecnologias da informação e comunicação

Memorando de entendimento entre o ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China para a promoção do investimento e cooperação industrial

Memorando de entendimento sobre o fortalecimento da cooperação em investimentos na economia digital entre o Ministério do Comércio da China e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil

Memorando de entendimento entre o Ministério da Fazenda do Brasil e o Ministério das Finanças da China

Memorando de entendimento sobre cooperação em informação e comunicações entre o Ministério das Comunicações do Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China

Acordo de coprodução televisiva entre o governo do Brasil e o governo da China

Memorando de entendimento entre grupo de mídia da china e Secretaria de Relações Institucionais da Presidência do Brasil

Acordo de cooperação entre a agência de notícias Xinhua e Empresa Brasil de Comunicação

Memorando de entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar da do Brasil e o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais China na cooperação para o desenvolvimento social e rural e combate à fome e à pobreza

Plano de cooperação espacial 2023-2032 entre a administração espacial nacional da China e a agência espacial brasileira

Plano de trabalho Brasil-China de cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal

Protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a administração-geral de aduanas da China sobre requisitos sanitários e de quarentena para proteína processada de animais terrestres a ser exportada do Brasil para a China