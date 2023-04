Em Pequim, Lula se reúne com Xi Jinping, presidente da China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Pequim, onde se reúne com o presidente da China Xi Jinping, nesta sexta-feira (14). Os dois se encontraram no início da manhã, suas comitivas trocaram cumprimentos e eles caminharam juntos na Praça da Paz Celestial. Os hinos nacionais dos dois países foram tocados.

Por volta 16h50 no horário local (5h50 no horário de Brasília), Lula e Jinping entraram no palácio para cumprir as agendas. Inicialmente, os dois participaram de um encontro ampliado, para depois terem uma conversa privada. Cerca de 20 acordos comerciais e de parceria entre os dois países devem ser assinados. A expectativa é de que, durante o encontro, eles também tratem da guerra na Ucrânia.

"Ontem fizemos visita à Huawei, em uma demonstração que queremos dizer ao mundo que não temos preconceito em nossas relações com os chineses. Ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China", declarou Lula, durante a reunião aberta.