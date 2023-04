Lula entra na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista 'Time'

A revista "Time" colocou o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na lista das cem pessoas mais influentes do mundo no ano de 2023. Os nomes foram divulgados nesta quinta-feira (13). Anualmente, a publicação escolhe personalidades mundiais de diferentes setores que se destacaram de alguma forma - positiva ou negativamente - ao longo do ano. Cada personalidade escolhia é descrita em um texto por outra personalidade.

No caso de Lula, o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore, que também é ativista ambiental, aponta que o presidente brasileiro está em sintonia com o "florescimento" da ação climática neste ano e será "fundamental" nesta década decisiva para o clima. "Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo (...). Mas em nenhuma outra área ele pode causar um impacto mais significativo do que nas crises gêmeas do clima e da biodiversidade", diz o texto.

VEJA MAIS

"Depois de muitos anos de crescente desmatamento e incêndios florestais, a Amazônia está se transformando de um sumidouro de carbono em uma fonte líquida de emissões. O presidente Lula prometeu proteger a Amazônia, e já o fez antes – reduzindo o desmatamento em 72% em seu mandato anterior".

Essa não é a primeira vez que um presidente brasileiro aparece na lista dos mais influentes. Em 2011, a ex-presidente Dilma Rousseff foi uma das selecionadas. Dez anos depois, em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito a personalidade, sendo chamado de "líder controverso". "Recentemente, Bolsonaro esteve na mira da Suprema Corte brasileira que ordenou uma investigação sobre comentários falsos alegando ligação entre a vacina contra a Covid e a Aids", escreveu a "Time", à época.

A lista desse ano conta ainda com os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da Colômbia, Gustavo Petro, o chanceler alemão, Olaf Scholz, a esposa do presidente da Ucrânia, Olena Zelenska, entre outros.