Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky é escolhido Pessoa do Ano de 2022 pela Time

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi escolhido nesta quarta-feira (7) como a Pessoa do Ano de 2022, pela revista Time. A escolha marca o reconhecimento do político como um líder de estatura global. Desde 1927, a premiação aponta pessoas mais influentes do ano em diferentes categorias, além da principal, vencida neste ano pelo líder ucraniano. As informações são do G1 Mundo e jornal Folha de São Paulo.

A revista justificou sua escolha citando que Zelensky inspirou os cidadãos de seu país e ganhou elogios globais por sua coragem em resistir à invasão devastadora da Rússia. No início da guerra entre os dois países, em fevereiro deste ano, ele se recusou a deixar a capital da Ucrânia, Kiev, bombardeada pelos russo.

Para a Times, o sucesso de Zelensky como líder em tempo de guerra se baseou no fato de que “a coragem é contagiosa”. “Ela se espalhou pela liderança política da Ucrânia nos primeiros dias da invasão, quando todos perceberam que o presidente havia permanecido", escreveu a revista ao reconhecer o presidente de 44 anos.

O ex-comediante reuniu seus compatriotas em transmissões da capital e também viajou pelo país devastado pela guerra.

Putin

A escolha de Zelensky, que segue o mesmo caminho traçado por outras premiações internacionais deste ano, é vista também como uma espécie de ataque velado ao presidente russo, Vladimir Putin.

Em outubro, por exemplo, o Nobel da Paz foi concedido ao ativista bielorusso Ales Bialiatski e às ONGs Memorial e Centro de Liberdades Civis na Ucrânia. No mesmo mês, o Parlamento Europeu deu seu prêmio de defesa dos direitos humanos, o Sakharov, a nomes e instituições ucranianas, incluindo Zelenski.

