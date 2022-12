Ataque com drone atinge aeródromo na Rússia; vídeo

Nesta terça-feira (6), Roman Starovoyt, governador de Kursk, localizado no sudoeste da Rússia, publicou que em uma um aplicatiovo de mensagens que um ataque com drone atingiu um aeródromo na região, incendiando um tanque de armazenamento de petróleo. As informações são do G1 Nacional.

"Não houve vítimas. O incêndio está localizado. Todos os serviços de emergência estão trabalhando no local", disse o governador local, no Telegram.

Mais tarde, o governador falou que realizou uma reunião de sua "comissão antiterrorista". Ele não citou quem foi o responsável pelo incidente.

Veja o vídeo do incêndio causado após o ataque:

VEJA MAIS

A cidade de Kursk fica localizada a cerca de cem quilômetros da fronteira ucraniana. A agência de notícias RIA informou que os bombeiros estão atualmente trabalhando para combater o incêndio, que se estende por 500 metros quadrados.

A Rússia já acusou a Ucrânia de fazer ataques com drones dentro do território russo, incluindo na segunda-feira, quando duas bases aéreas a centenas de quilômetros da Ucrânia foram atingidas.

Usina de Zaporizhzhia

O Kremlin afirmou, também nesta terça (05), que a usina de Zaporizhzhia foi atacada. Moscou acusa a Ucrânia de fazer os ataques e fala de "terrorismo nuclear". Kiev nega o ataque.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).