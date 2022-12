Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky é a pessoa do ano de 2022 do 'Financial Times'

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenksy, de 44 anos, foi indicado nesta segunda-feira pelo jornal britânico Financial Times como a “pessoa do ano de 2022”. Segundo o jornal, o ucraniano “ganhou um lugar na história por sua extraordinária demonstração de liderança e fortaleza”. As informações são do Poder 360.

Entre os feitos, a publicação cita a decisão de Zelensky de permanecer no seu país no início da guerra com a Rússia, em fevereiro deste ano. Segundo o texto, não “aceitar uma oferta de evacuação dos Estados Unidos” foi um dos “momentos mais consequentes da guerra, galvanizando os militares da Ucrânia”. As informações são do Poder 360.

Para o Financial Times, o presidente ucraniano passou a “incorporar a coragem e a resiliência do povo em sua luta contra a agressão russa”. Em entrevista ao jornal, Zelensky afirmou: “Sou mais responsável do que corajoso… Eu simplesmente odeio decepcionar as pessoas”.

A guerra entre Ucrânia e Rússia já provocou a morte de quase 13 mil soldados ucranianos, segundo Mykhailo Podolyak, assessor de Zelensky.

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Mark Milley, informou em novembro que até 40 mil civis ucranianos foram mortos ou feridos no conflito. Do lado russo, o número passa de 100 mil soldados mortos ou feridos na guerra até agora.