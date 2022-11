Zelensky pede proteção à Otan e reforça os riscos globais de bombardeios às usinas nucleares

Volodymyr Zelensky pediu à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) proteção contra os ataques direcionados às usinas nucleares da Ucrânia. Em um pronunciamento realizado nesta segunda-feira (21), o presidente ucraniano afirmou que impedir ataques nucleares nas usinas é algo do interesse de todos os países.

VEJA MAIS

Zelensky também solicitou novas sanções contra os frequentes incidentes que estão ocorrendo em solo ucraniano. Durante a fala, o presidente declarou que os bombardeios tratam-sem de uma “política de genocídio” de Moscou.

“Todas as nossas nações estão interessadas em não ter incidentes perigosos em nossas instalações nucleares. Todos nós precisamos de proteção contra a sabotagem russa”, disse Zelensky.

O pronunciamento do presidente da Ucrânia ocorreu após o bombardeio próximo à central nuclear de Zaporizhzhia, entre o sábado (19) e domingo (20). A usina, que está sob controle russo desde março, é a maior da Europa. Rússia e Ucrânia acusam um ao outro pelos bombardeios.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)