Neva em Kiev: capital ucraniana entra no inverno sem luz e com novos ataques; vídeo

Com a temperatura batendo em -3°C em Kiev, nesta quinta-feira (17), a Ucrânia, segue por baixo de neve. Esses são os primeiros sinais do inverno na região. Sem energia elétrica e nem gás, autoridades e civis tentam reestabelecer as usinas. Esta é a primeira vez que neva durante nove meses de guerra.

Os ucranianos também têm percebido bombardeios mais pesado. Muitos acordaram ao som de bombas em Odesa, no sul do país, a capital Kiev, a cidade central de Dnipro e a região sudeste de Zaporizhzhia. Duas pessoas morreram. Um dos vídeos foi compartilhado nas redes sociais do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Assista!

A estatal responsável pelo abastecimento da energia, Naftogaz, disse que as instalações de produção de gás no leste da Ucrânia foram danificadas ou destruídas. Várias cidades seguem com apagões de energia, falta de água e desabastecimento de suprimentos básicos.

“É muito difícil que a população possa sobreviver por muito tempo se não tiver um processo grande de ajuda humanitária”, disse Saviano Abreu, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês).

“Muitos ucranianos estão vivendo ainda em casas que estão não preparadas. Seja pela falta de água, de eletricidade, de gás ou simplesmente porque não tem portas, não tem janelas ou não tem parte do teto porque foram destruídos", disse Abreu.