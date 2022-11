Guerra na Ucrânia: bombardeio russo deixa 12 mortos, diz site

Uma nova onda de ataques com mísseis disparados pela Rússia contra a Ucrânia, nesta quinta-feira (17), deixou ao menos 12 mortos. O objetivo dos russos era danificar as instalações de energia ucranianas. As informações são do portal O Antagonista.

O ataque se deu no mesmo dia em que começou a nevar em Kiev, capital da Ucrânia. Com sua capacidade elétrica sendo danificada, o país deve enfrentar dificuldades para enfrentar o frio que se aproxima. As temperaturas começaram a cair neste mês de novembro e só devem voltar a subir em abril de 2023. Nos próximos meses, os termômetros devem marcar temperaturas negativas.

A Força Aérea Ucraniana afirmou que foram disparados 18 mísseis de cruzeiro junto com drones, que atingiram Kiev, Odessa, Dnipro e Zaporizhzhia, local onde se concentra a maior central nuclear do país. A estatal Naftogaz afirmou que instalações foram danificadas ou destruídas no bombardeio, comprometendo a capacidade de produção de gás.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)