Zelensky confirma que mísseis da Rússia atingiram a Polônia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou nesta terça-feira (15) que mísseis russos atingiram a Polônia. Em seu discurso diário, o Zelensky disse que “o terror não se limita às nossas fronteiras nacionais”. As autoridades polonesas não confirmaram que mísseis russos caíram em seu território. As informações são da CNN Internacional.

VEJA MAIS

A Rússia negou envolvimento, com seu Ministério da Defesa dizendo que "não houve ataques contra alvos perto da fronteira do estado ucraniano-polonês".

O Departamento de Estado dos EUA também disse que "não está em um ponto em que possa confirmar os relatórios”, mas que está averiguando.

O governo da Polônia, um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), convocou uma reunião de emergência de seu Conselho de Segurança Nacional nesta terça-feira (15), após a publicação de relatos sobre quedas de mísseis russos perto de sua fronteira com a Ucrânia.

"Devido à situação de crise, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki (...) convocou uma reunião do escritório de Segurança Nacional", disse o porta-voz do governo, Piotr Muller, a repórteres.