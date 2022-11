Bebê recém-nascido morre em bombardeio da Rússia a maternidade, afirma Ucrânia

Autoridades ucranianas acusaram a Rússia de bombardear uma maternidade na cidade de Vilniansk, no sudeste da Ucrânia, nesta quarta-feira (23). O ataque de míssil provocou a morte de duas pessoas, entre elas um bebê recém-nascido. De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ainda pode haver pessoas sob os escombros. As informações são da Reuters e foram divulgadas pelo G1 Mundo.

No momento do ataque, a mãe, o bebê e um médico estavam na maternidade, que fica em um prédio de dois andares. O local foi destruído. O médico e a mulher foram resgatados, mas a criança não resistiu.

VEJA MAIS

De acordo com informações divulgadas no aplicativo de mensagens Telegram, com fotos de equipes de resgate vasculhando os escombros, o bombardeio atindiu um prédio alto e uma policlínica em Kupyansk. Duas pessoas morreram, uma pessoa foi hospitalizada.

"A dor enche nossos corações — um bebê que acabou de aparecer no mundo foi morto", escreveu Oleksandr Starukh, governador da região de Zaporizhzhia, que inclui Vilniansk, no Telegram.

A Rússia não comentou imediatamente o incidente.