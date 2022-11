Guerra da Rússia: Kiev identifica quatro locais de 'tortura' em Kherson, afirma MP da Ucrânia

Uma nota disparada pelo Ministério Público da Ucrânia por meio do Telegram, nesta segunda-feira (21), afirmou ter encontrado quatro locais de 'tortura' de detidos em Kherson.

Na nota, o MP classificou a ação como “pseudoagências de aplicação da lei” em centros de detenção e uma delegacia de polícia na cidade capturada. “Foram recuperados pedaços de cassetetes de borracha, um bastão de madeira, um dispositivo usado pelos russos para torturar civis com choques elétricos, uma lâmpada incandescente e balas das paredes. Pessoas em celas e porões foram submetidas a vários métodos de tortura, violência física e psicológica”, acrescentou.

A cidade de Kherson foi retomada pela Ucrânia após a Rússia retirar as tropas. “O trabalho para estabelecer os locais de tortura e detenção ilegal de pessoas continua”, disse o MP, que prometeu “identificar todas as vítimas”. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, contou que as forças russas destruíram toda a infraestrutura da cidade antes de fugirem.