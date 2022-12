Rússia não vê perspectiva de negociações de paz com a Ucrânia ‘no momento’

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou a repórteres nesta terça-feira (6), que concorda com a necessidade de uma paz entre Rússia e Ucrânia, mas não acredita negociações no momento. "Que o resultado deve ser uma paz justa e duradoura - pode-se concordar com isso. Mas quanto às perspectivas de algum tipo de negociação, não vemos nenhuma no momento", declarou. As informações são do Portal UOL.

As declarações de Peskov foram dadas em resposta às afirmações apresentadas na véspera pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, de que o conflito na Ucrânia terminará "quase certamente com diplomacia" e negociações, e que "uma paz justa e duradoura" é necessária.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, para que as negociações aconteçam com potenciais parceiros, a Rússia precisaria cumprir os objetivos de sua "operação militar especial".

O país governado por Vladimir Putin alega, desde a invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro, que sua meta é desmilitarizar o país vizinho, impedindo sua entrada na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), e a desnazificação do país.