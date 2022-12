Rússia endurece leis contra propaganda LGBTQIA+

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou um pacote de leis, nesta segunda-feira (5), que restringe ainda mais a promoção do que chama de “propaganda LGBTQIA+” no país. A medida já havia sido aprovada pelo Congresso, e representa, na prática, a limitação de qualquer tipo de manifestação. Com informações do G1.

A determinação proíbe a divulgação de qualquer ato ou informação que sejam consideradas pelo governo como uma "promoção da homossexualidade" em público ou ainda em filmes e plataformas da internet. Os decretos não esclarecem o que o Kremlin considera como "promoção da homossexualidade".

Até agora, as leis vigentes já proibiam manifestações do tipo para menores de idade, mas, na prática, autoridades russas já usaram a legislação existente para interromper marchas do orgulho gay e deter ativistas.

Grupos de direitos humanos dizem que a nova lei pretende promover uma caça a lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros na vida pública.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)