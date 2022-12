Polícia prende quadrilha que enviava maconha em falso comboio humanitário para a Ucrânia

A polícia da Espanha interceptou uma rede de tráfico de drogas na comunidade de Andaluzia, no sul do país. A quadrilha identificada transportava maconha escondida em um falso comboio humanitário, que partia com destino à Ucrânia. Foram detidas 30 pessoas na segunda-feira (5) por suspeita de estarem envolvidas no caso.

VEJA MAIS

A operação foi realizada em várias localidades próximas de Andaluzia, como Málaga e Granada, além da capital, Sevilha. Em comunicado divulgado à imprensa, a Guarda Civil espanhola informou que foram apreendidas seis armas de fogo, 2.500 pés de cannabis e cerca de 800 mil euros, o que equivale a mais de 4,3 milhões de reais.

De acordo com as autoridades espanholas, os suspeitos possuem nacionalidades espanhola, ucraniana, alemã e marroquina. Após a chegada à Ucrânia, os suspeitos distribuiriam a droga para outros países europeus.

Para realizar o transporte da maconha, a quadrilha utilizava furgões com registro ucraniano e escondia a planta em caixas de papelão, informando que o conteúdo dentro das caixas eram "provisões e ajuda humanitária para a Ucrânia".

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)