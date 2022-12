PRF prende, no Pará, dois homens acusados de roubo e de tráfico de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem procurado por roubo, durante fiscalização no km 995 da BR-163, em Santarém, no Pará. Na segunda-feira (5), por volta das 14h30, a equipe abordou um ônibus interestadual que realizava o itinerário Santarém - Porto Alegre (RS).

E, durante a conferência de documentos dos passageiros, foi localizado um mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor de um deles, expedido pela comarca de Caracaraí (RR).

Ao ser realizada busca pessoal e de bagagem, os policiais rodoviários federais encontraram cerca de 97 g de maconha e 3 g de cocaína em sua posse. O homem, então, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

E, no sábado (3), a PRF prendeu um foragido do sistema prisional por tráfico de drogas, no município de Benevides, durante fiscalização no km 19 da BR-316.

Em abordagem a um ônibus com destino a Fortaleza, a equipe consultou o documento de identidade de um passageiro junto aos sistemas da PRF, bem como junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

E constatou que havia um mandado de prisão, do tipo “recaptura”, em nome do passageiro em questão. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Benevides. As duas prisões foram divulgadas, pela PRF, na manhã desta terça-feira (6).