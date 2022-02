A PRF apreende 20 quilos de crack em Vitória do Xingu, no Pará

Um homem de 41 anos anos foi preso durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que combate o narcotráfico, na manhã desta sexta-feira (11), durante fiscalização no km 570 da BR-230, em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. De acordo com a equipe da PRF, o homem estava em uma van, que seguia para à cidade de São Luís, no Maranhão.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a PRF, a droga foi encontrada em compartimentos falsos no interior do veículo. "Questionamos o condutor da van afirmou que recebeu a droga no município de Uruará (PA) e receberia a quantia de R$ 40 mil para levar a droga ao destino, a cidade de São Luís", detalhou a PRF.

A PRF informou que foi dada voz de prisão ao condutor e depois o homem foi encaminhado junto à droga, para a Polícia Federal (PF). O órgão informa ainda, que essa ação resultou em um prejuízo estimado em R$ 200 mil para o crime organizado. A ação contou com o apoio do cão farejador da Guarda Municipal Civil (GMC).