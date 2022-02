Operação tem presos pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídios, em Marituba

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11), policiais civis e militares de Marituba realizaram mais uma etapa da "Operação Cerberus", no município. Esta fase da operação cumpriu mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídios. Com informações da Polícia Civil do Pará

VEJA MAIS

[[(standard.Article) PF deflagra operação 'Alerta Amazônia 2' e cumpre mandados de busca e apreensão ]]

Além da PC, as buscas também contaram com militares do 21º batalhão da Polícia Militar (21º BPM) e Batalhão de Ações com Cães da PM (BAC). Nesta sexta-feira, um homem foi preso em flagrante por estar com armas e drogas.

"Estamos dando continuidade às ações que visam a levar mais segurança para a população e reduzir cada vez mais a criminalidade na região metropolitana", destacou o delegado Roberto Gomes, superintendente da Polícia Civil na Região Metropolitana de Belém. Trinta e cinco policiais participaram desta ação. Entre eles, policiais civis e militares.

Operação Cerberus

Desde o mês de janeiro, já foram efetuados 11 cumprimentos de mandados de prisão e recaptura. Neste mês de fevereiro, ações da operação já resultaram na prisão de quatro pessoas, além da apreensão de três armas e entorpecentes.

As diligências vão continuar para localizar e prender indiciados pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, homicídios, entre outros delitos.