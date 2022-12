Casal é preso com mais de um quilo de maconha em Altamira

Um casal, que não teve os nomes divulgados, foi preso por agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), na última sexta-feira (2) suspeitos de tráfico de drogas no bairro Viena, em Altamira, região sudoeste do Pará. Com eles foram encontrados 1,4 quilos de maconha.

Os militares faziam patrulhamento no local quando avistaram o homem e a mulher em uma motocicleta. Eles tentaram esconder um pacote de saco plástico assim que avistaram a viatura. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram abordá-los.

Na revista pessoal, foram encontradas as drogas, uma balança de precisão, carteiras de cigarro e R$ 97,00 em espécie.

O casal confessou à polícia que os entorpecentes seriam utilizados para comercialização. O material e os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município para os devidos procedimentos.