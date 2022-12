Explosão de agências bancárias em Garrafão do Norte: quatro suspeitos morrem durante ação policial

Quatro pessoas, que não tiveram os nomes revelados, suspeitas de envolvimento no roubo de agências bancárias do Banpará e à Caixa Econômica Federal em Garrafão do Norte, município no nordeste do Pará, morreram em confronto com a polícia. As mortes foram registradas sendo duas na sexta-feira (2) e o restante neste sábado (3) na zona rural de Nova Esperança do Piriá, também no nordeste do Estado. Outros quatro suspeitos foram presos pela suspeita de participação no caso. A força-tarefa coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) mobiliza os órgãos que integram o Sistema de Segurança Estadual.

Veja mais

De acordo com a Segup, nas ações policiais realizadas na sexta-feira (2) e no sábado (3), os suspeitos resistiram ao trabalho da polícia e atiraram contra os agentes, que reagiram em ato de defesa.

Apreensão de armas, drogas e equipamentos utilizados no crime

A força-tarefa, que ainda segue em andamento, apreendeu 15 armas longas, dois revólveres e 50 quilos de munições. Explosivos, coletes balísticos, rádios comunicadores, 7 quilos de entorpecentes e uma quantia de aproximadamente R$ 40 mil, em espécie, foram confiscadas durante a ação das forças de segurança.

"O empenho dos órgãos de segurança, desde o momento do ocorrido, está garantindo uma resposta célere diante da ação criminosa. Todo o trabalho minucioso de investigação por meio da inteligência e também da coleta de materiais, possibilitou chegarmos aos suspeitos e consequentemente desarticular esse grupo criminoso com as prisões e também apreensões do materiais usados por eles. Reiteramos que o trabalho das forças de segurança continuam, até que todos sejam presos e responsabilizados pelo crime", afirmou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, em exercício, André Costa.

Ação policial tem mais de 130 agentes

Mais de 130 agentes de segurança estão em diligências em Garrafão do Norte e Nova Esperança do Piriá, nas buscas de todos os envolvidos, além disso, em ação integrada os órgãos seguem atuando também com os núcleos de inteligência.

"Seguimos diligenciando de forma integrada, pois dessa forma, conseguimos capturar o primeiro suspeito ainda. na tarde de sexta-feira (2). Ele delatou os demais envolvidos no crime. As buscas continuaram e na Vila do Ramal do Pepino em Nova Esperança, já a noite, um outro grupo foi encontrado e se voltou contra a ação policial. Três foram presos e dois vieram falecer. Já na manhã de hoje, durante as buscas, mais dois envolvidos se voltaram contra as ações policiais e não resistiram. Então, temos 4 pessoas presas e seguimos trabalhando para que todos sejam localizados e os materiais utilizados sejam todos apreendidos", explicou o comandante do Departamento Geral de Operações da PM, coronel Sérgio Neves.

Polícia identificou oito suspeitos até o momento

"A Polícia Civil mobilizou praticamente toda a equipe especializada da DRCO, CORE e Núcleo de Inteligência. Atuamos em sintonia com a PM e todos os órgão de segurança. O que nos possibilitou a ter o seguinte resultado: Oito suspeitos identificados e quatro presos", ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

A Operação integrada conta com equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA/DRCO), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da Delegacia de Nova Esperança do Piriá. Também participa a Polícia Militar, por meio dos Batalhões de Operações Policiais Especiais (BOPE), Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), Guarnições do Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII), e o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

A forca-tarefa segue com diligências terrestres e sobrevoos, oitivas dos envolvidos para elucidação completa do caso, além de reforço ostensivo, a fim de, garantir a segurança da população que reside nos municípios onde o crime ocorreu e também onde os envolvidos foram localizados.

A Segup pede que qualquer informação, que possa auxiliar nas investigações, seja repassada por meio do Disque-denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos.