Esquadrão de bombas da Polícia Militar neutraliza quatro explosivos em Garrafão do Norte

Policiais militares do Esquadrão Contra Bombas (ECB) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) removeram e neutralizaram artefatos explosivos encontrados no centro comercial de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na quarta-feira (30). Os policiais foram ao município para neutralizar quatro explosivos deixados em via pública, no centro comercial da cidade. Ao chegarem no local, os militares removeram os artefatos e os levaram a um lugar afastado.

VEJA MAIS

No trajeto, um explosivo foi encontrado nas margens da estrada e recolhido. Um deles foi desarmado para realização de perícia e os demais foram detonados com segurança.

Mais um explosivo encontrado

Já na quinta-feira (1º), os agentes foram acionados para remover uma granada encontrada no terreno de uma casa na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. O esquadrão foi à residência e conseguiu desarmar o explosivo e remover os resíduos, que foram encaminhados para análise científica.