PMs do Bope prenderam homem por tráfico de drogas, em Belém

Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prenderam um homem por tráfico de drogas, no bairro do Telégrafo, em Belém. Na sexta-feira (19), a equipe realizava patrulhamento na área do 1°BPM e realizou uma incursão a pé pelas vielas da passagem Santa Maria.

Os policiais, então, abordaram um homem, com quem encontraram 17 papelotes de cocaína e uma pedra da mesma droga, além de R$ 72. Preso, o homem foi apresentado na Seccional Urbana da Sacramenta, e autuado pelo crime de tráfico de drogas.