Polícia desmonta artefato explosivo em residência na ilha de Mosqueiro

Por volta das 11h desta quinta-feira (1º), equipes da Polícia Militar foram acionadas para verificar um suposto artefato explosivo que havia sido descoberto em uma residência na ilha de Mosqueiro, em Belém. Ninguém foi preso. De acordo com o relatório policial, chegando ao local foi constatado que realmente se tratava de um artefato explosivo, mais tarde identificado como uma granada multi-impacto. Segundo a polícia, “de imediato foi feito o isolamento do local e acionamento das guarnições do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e BAC (Batalhão de Ações com Cães)”.

As equipes especializadas fizeram o reconhecimento da área com a ajuda do cão de faro pela guarnição, na tentativa de verificar a possível existência de mais artefatos explosivos no local, o que não foi constatado. A guarnição do Bope realizou o desmantelamento do material explosivo e, depois disso, foi constatado que o artefato explosivo se trata de uma granada multi-impacto e que havia sido modificada. Após esse procedimento foi feito o recolhimento do material pela guarnição do Bope e apresentação na Delegacia de Polícia Civil.