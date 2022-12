Continua força-tarefa para localizar envolvidos em roubo a agências bancárias em Garrafão do Norte

Continuou, na noite de ontem (30), as diligências para localizar a quadrilha responsável pelo roubo a duas agências bancárias - Banpará e Caixa - no município de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, ocorrido na madrugada do mesmo dia. O Governo do Pará atua por meio de uma força-tarefa com os órgãos do sistema de segurança do Estado.

Durante a ação, os criminosos explodiram vários artefatos nas agências e efetuaram disparos de arma de fogo contra a Delegacia de Polícia Civil do município. Uma caminhonete utilizada pelos bandidos foi encontrada em Nova Esperança do Piriá, município vizinho, e será periciada. Mais dois veículos usados no roubo foram abandonados e queimados em uma ponte localizada entre Tomé-Açu e Garrafão do Norte.

Dentre as medidas já adotadas pelas autoridades, estão diligências terrestres e aéreas, inclusive na zona rural de Garrafão do Norte e Nova Esperança do Piriá, perícias e destruição de explosivos. O objetivo é garantir a segurança da população e a localização dos envolvidos no crime. Mais de 130 agentes de segurança integram a força-tarefa, entre policiais civis e militares, além de peritos da Polícia Científica do Estado e agentes do Graesp.

“As equipes de policiamento local estão atuando desde a madrugada, a fim de evitar que o grupo criminoso fugisse para outro estado. (...) Deslocamos uma equipe especializada no desarmamento de artefatos explosivos, tendo em vista que o grupo criminoso abandonou dois artefatos, os quais foram removidos e já detonados. Reiteramos também que estamos atuando com o apoio das equipes de inteligência, para que possamos localizar os criminosos e prendê-los o mais breve possível”, enfatizou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, delegado André Costa.

Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas por meio do Disque-denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos.

‘Novo cangaço’

Esse é o segundo caso de roubos a agências bancárias no Pará no ano de 2022. No mês de julho, uma quadrilha explodiu uma agência do Bradesco, fez reféns e causou pânico a moradores de Ipixuna do Pará, também no nordeste paraense. Em 2019, foram 15 agências roubadas na modalidade "vapor" ou "novo cangaço"; em 2020, foram três. Enquanto que no período entre 2 de dezembro de 2020 até 30 de julho deste ano (1 ano e 7 meses), nenhum caso foi registrado.