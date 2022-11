Novo Cangaço: criminosos explodem agências do Banpará e Caixa em Garrafão do Norte; vídeo

Duas agências bancárias foram violadas na madrugada desta quarta-feira, 30, no município de Garrafão do Norte, nordeste do Pará. Assaltantes em carros chegaram atirando nas vidraças até as estruturas caírem e, em seguida, explodiram caixas eletrônicos. Trechos da ação chegaram a ser filmados por moradores da área, que acordaram assustados com o estrondo das explosões. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Pará, há muito tempo não era registrada uma ação como essa, conhecida popularmente como 'vapor' ou 'novo cangaço'.

A vice-presidente do sindicatos dos bancários e bancária do Banpará, Vera Paoloni, conta que a ação dos criminosos aconteceu em duas agências, uma da Caixa Econômica e outra do Banpará. As duas ficam localizadas em um bairro central da cidade e na mesma avenida, 7 de Setembro. Em uma delas, no Banpará, havia um vigilante que não teve oportunidade de ação durante o crime.

"Essa agência tem a política de manter sempre um vigilante. Ele estava lá quando começou o assalto, mas não tinha como fazer nada. Ele se protegeu e não ficou ferido. Agora, a gente vai orientá-lo a prosseguir com um Cate - Comunicação por Acidente de Trabalho, porque, ainda que ele não tenha se ferido, pode haver aí algum trauma, então é melhor tomar providências. Na outra agência não tenho informação se havia algum vigilante", ela comenta.

Vera conta que o modus operandi dos criminosos foi semelhante a uma prática conhecida como 'vapor' ou 'novo cangaço': eles chegaram atirando continuamente até as vidraças dos estabelecimentos cederem. Em seguida, explodiram os caixas. Informações de uma rádio local menciona também que viaturas da polícia e a delegacia da cidade também foram alvos de tiros, de modo a assustar os moradores e dificultar a ação policial.

"Deu um estouro grande, eu pensei que ia cair aqui de cima de casa", comenta um morador próximo de um dos bancos, em vídeo que circula pelas redes sociais e mostra o momento em que um carro (não fica nítido se cinza ou prata) está parado em frente à agência. Muita fumaça aparece no local.

Para Vera, as duas invasões na mesma madrugada revela uma falha na segurança pública, tendo em vista que há muito tempo esse tipo de prática não era registrada:

"Faz muito tempo que a gente não tinha vapor. Não tinha mais notificação na área de segurança bancária sobre isso. Isso é um alerta de que alguma coisa na área de segurança pública falhou - os bandidos devem ter chegado há dois, tres dias e observado a rotina, a hora que fecha o banco, a movimentação dos clientes etc. Eles não chegam no dia, eles planejam. Geralmente esse é o modus operandi", comenta a vice-presidente do sindicato.

Vera informa que ela e outros membros do sindicato já estão se deslocando até Garrafão do Norte para prestar a assistência necessária. Ela também conta que uma equipe de segurança do Banpará já foi enviada ao local ainda hoje, mais cedo. Ainda não há informações sobre as providências por parte da Caixa Econômica.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com as autoridades em segurança pública e aguarda retorno.