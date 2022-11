Prefeito de Oriximiná é levado à delegacia por posse ilegal de arma e resistência à ação do MP

O prefeito de Oriximiná, município na região oeste do Pará, José Willian Siqueira da Fonseca, conhecido como delegado Fonseca, foi alvo de uma operação nesta terça-feira (29) realizada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI). Mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra o delegado Fonseca na residência onde mora. Em nota, a Prefeitura de Oriximiná repudiou realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e intitulou a ação como “pirotécnica e desnecessária”.

De acordo com informações divulgadas pelo MPPA, assim que as equipes cumpriram o mandado no imóvel do delegado Fonseca, ele mostrou resistência e deu três tiros num aparelho celular da própria propriedade, destruindo o equipamento que interessa no trabalho da GAECO. Além disso, o prefeito teria ameaçado de morte integrante do Grupo que cumpria o mandado judicial.

Na casa de José Willian, foram encontradas cinco armas de fogo, sendo que duas delas eram de uso da Polícia Civil do Pará (PCPA), ouras duas regulares do imóvel dele e uma carabina ilegal.

Ele foi conduzido à delegacia, onde presta depoimento pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, disparo ilegal de arma de fogo, ameaça de morte, desobediência e resistência, além de destruição de provas.

Posicionamento da Prefeitura de Oriximiná

No início da noite desta terça-feira (29), a Prefeitura de Oriximiná se posicionou sobre o caso. Além de condenar a ação do MPPA, informou que outro alvo dos mandados de busca e apreensão foi um dos assessores do prefeito – que não teve o nome revelado.

Segundo a prefeitura, a medida foi gerada “por uma confusão no aeroporto municipal e pela colisão de dois automóveis, quando da última visita do Governador do Estado, Helder Barbalho, ao município”.

A Prefeitura de Oriximiná afirmou que o repudio segue, nesta e qualquer outra ação, que “busque apenas denegrir a imagem de autoridades com fins politiqueiros e partidários”.

Confira a nota na íntegra:

"A prefeitura de Oriximiná, através de seu gestor, Delegado Fonseca, e todo o seu secretariado, vem, categoricamente, repudiar a ação pirotécnica e desnecessária capitaneada pelo MP( Ministério Público), hoje, na casa do prefeito e de um dos seus assessores, quando realizou buscas e apreensões dos aparelhos telefônicos dos citados.

A medida foi gerada por uma confusão no aeroporto municipal e pela colisão de dois automóveis, quando da última visita do Governador do Estado, Helder Barbalho, ao município.

Lamentavelmente a ação parece ter visado a exposição negativa do Prefeito Delegado Fonseca, que luta - com aprovo de 80% da população - pelo progresso e desenvolvimento de Oriximiná.

É intrigante notar a cidade entregue a crimes, roubos e assaltos diuturnamente, enquanto os aparelhos de segurança pública são usados apenas para fins politiqueiros e de perseguição.