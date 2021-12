'Foi uma cassação política', afirma prefeito do município de Oriximiná

O prefeito cassado do município de Oriximiná, oeste do Pará, Willian Fonseca (PRTB), se manifestou nesta quarta-feira (22) sobre a suspensão da liminar que o afasta do cargo pela terceira vez. Willian Fonseca lamentou a instabilidade política que a cidade vem enfrentando, o que segundo ele, tem prejudicado a população oriximinaense.

“Esse movimento é fruto de uma insatisfação de quem perdeu as eleições e insiste nos bastidores para querer derrubar um governo que foi eleito pela soberania popular”, afirmou Willian Fonseca, ao O Liberal.

Fonseca disse ainda que não cometeu nenhuma irregularidade à frente da gestão municipal. "Foram regularizadas cerca de 1.200 pessoas que não tinham direitos, como férias e décimo terceiro, e que agora têm", afirmou.

Willian Fonseca enfatizou ainda que acredita que a justiça será feita e que logo ele estará de volta à prefeitura de Oriximiná.

"Temos o apoio popular e queremos o nosso retorno. Nós acreditamos e temos fé em Deus e na Justiça, que ela vai nos restabelecer. Nós revolucionamos a cidade e a forma de lidar com a coisa pública e isso tem gerado muita insatisfação por parte dos opositores”, finalizou Willian Fonseca.

Com a decisão de suspensão, Argemiro José Bento Diniz, que era vice-prefeito de Fonseca, assume novamente a gestão do município.

Entenda o caso

O processo de cassação de Willian Fonseca, conhecido como Delegado Fonseca, ocorreu no dia 22 de outubro de 2021. Ele é acusado de supostos crimes de infração político-administrativo, a exemplo de contratação de pessoal para cargos não criados por lei e ainda beneficiar aliados políticos.

Depois de cassado, Fonseca chegou a retornar para a prefeitura por outras duas vezes, todas as decisões de reintegração de cargo foram derrubadas posteriormente. A última dessas suspensões, ocorreu nesta terça-feira (21) e foi deferida pela presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), Célia Regina de Lima Pinheiro, o prefeito havia retornado à prefeitura após uma liminar da desembargadora Gleide Pereira de Moura, no plantão do 2º grau de jurisdição, no sábado (18).