O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Malafaia critica decisão de Bolsonaro de indicar Flávio à presidência: 'Comigo não cola'

Malafaia reconheceu que Flávio Bolsonaro tem competência, mas avaliou que lhe falta musculatura política

Estadão Conteúdo

O pastor Silas Malafaia criticou a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como possível candidato do bolsonarismo à Presidência da República em 2026. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma das principais lideranças evangélicas do País, Malafaia defendeu uma chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como vice.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o pastor afirmou que Jair Bolsonaro estava "debilitado emocionalmente" quando tomou a decisão de apoiar o filho.

"Como é que o filho de Bolsonaro, após uma conversa particular, em um momento emocional de Bolsonaro, chega aqui e diz: 'meu pai diz que sou eu e acabou'? Não, comigo não cola. Não é assim", disse.

Malafaia reconheceu que Flávio Bolsonaro tem competência, mas avaliou que lhe falta musculatura política para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma disputa presidencial. Segundo o pastor, uma chapa mais combativa e com maior potencial eleitoral seria formada por Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro.

"A rejeição de Flávio é a mesma de Bolsonaro e a de Lula, que também é grande. A de Tarcísio é bem mais baixa, e rejeição é importante. Na minha percepção, é como se o povo dissesse: 'nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente'", afirmou.

Ao defender Michelle Bolsonaro como vice, Malafaia disse que a ex-primeira-dama representa mulheres, a direita, o eleitorado evangélico e nordestinos, destacando que ela é filha de pais naturais da região.

Flávio tem mesma rejeição de Bolsonaro e índice é maior que o de Lula

Flávio Bolsonaro tem os mesmos 60% de rejeição do que o pai, de acordo com levantamento da Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16. O índice é superior ao de Lula, que registra 54%.

A pesquisa também aponta que a maioria dos eleitores brasileiros, 54%, avalia que o ex-presidente errou ao indicar seu filho como substituto na eleição presidencial de 2026. Para 36%, a escolha foi acertada, enquanto 10% não souberam ou não responderam.

Apesar disso, Flávio ainda lidera entre os demais possíveis candidatos de direita no primeiro turno da eleição de 2026, mas fica atrás de Lula.

No segundo turno, Lula lidera em todos cenários testados. O petista aparece com vantagem de 10 pontos porcentuais sobre o senador Flávio Bolsonaro.

Política
.
