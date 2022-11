Policial morre e duas pessoas ficam feridas após viatura capotar em Ipixuna do Pará

Um policial civil morreu e duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente no final da manhã desta terça-feira (29). As vítimas não fatais são uma investigadora e um dos presos que estavam sendo transportados. Os agentes trafegavam no quilômetro 208, da BR-010, em Ipixuna do Pará, próximo ao município de Paragominas, quando o veículo capotou.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a investigadora era quem conduzia o veículo e teve apenas lesões leves. O policial identificado como Thiago de Oliveira Uchoa morreu no local. Dois presos estavam na parte de trás da viatura e apenas um teve escoriações leves, o outro nada sofreu.

As outras vítimas não tiveram a identidade revelada pela polícia e foram socorridas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital de Ipixuna. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município e está sob investigação.

Em nota o Sindicato de Polícia do Pará (Sindpol) lamentou a morte do investigador Thiago de Oliveira Uchoa que estava há pouco tempo na polícia. De acordo com o sindicato, o investigador começou em Paragominas e logo foi transferido para Ipixuna do Pará.

A Polícia Civil lamentou profundamente o ocorrido e ressaltou que está dando todo o apoio necessário aos envolvidos. Perícias foram solicitadas no local e apurações estão sendo conduzidas para identificar as causas do acidente. A polícia informa ainda que o segundo detento, que não sofreu ferimentos durante o acidente, foi transferido para outra viatura e encaminhado para o sistema prisional.

A PRF informou que após ciência do ocorrido, equipes foram enviadas ao local e se depararam com um acidente do tipo “capotamento”. Eles constataram também a morte do passageiro, agente da Polícia Civil.

O corpo do policial foi levado para a Polícia Científica de Paragominas e aguarda liberação por parte de familiares.