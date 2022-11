Motociclista impressiona ao bater em carro, girar sobre veículo e sair andando normalmente

Câmeras de segurança flagraram uma cena inusitada na tarde do último domingo (27). Um motorista chocou-se com um carro, girou sobre o veículo e saiu andando normalmente. Tudo isso em poucas frações de segundos. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na cidade de Forquilha, no interior do Ceará. As informações são do portal GCMAIS.

Nas imagens que viralizaram na internet, é possível ver um carro vermelho se aproximando de um cruzamento, quando uma motocicleta bate na lateral do veículo. Em seguida, o motociclista “voa” para cima do automóvel e gira sobre ele, escorregando por cima do carro. Em seguida, o condutor desce como se nada tivesse ocorrido.

De acordo com o site, o motociclista teria provocado o acidente ao avançar a preferencial. Ninguém ficou ferido.