Motorista gay ironiza preconceito de passageira e viraliza na web: ‘Dirijo dando pinta’; assista

O motorista carioca Leandro Miranda, carioca de 43 anos, viralizou nas redes sociais na última sexta-feira (22), ao fazer piada e debochar do preconceito velado de uma passageira. Ela teria perguntado como ele dirige sendo gay. "Dando pinta", brincou o trabalhador. As informações são do UOL.

No vídeo que circula na web, o carioca, que é homossexual assumido, aparece contando que, na ocasião em questão, um fiscal o parou em um ponto e perguntou: “Ô, bebê, que horas você saiu de lá?”, se referindo ao horário que havia começado a corrida. Mas, a forma como teria sido tratado causou um certo "incômodo" na passageira. Assista:

"Ele te chamou de bebê e o senhor deixa? Os outros podem achar que você é gay", indagou a mulher. Leandro confirmou a sua orientação sexual e a passageira continuou: "E como é que o senhor dirige ônibus, sendo gay?".

VEJA MAIS

Ao se deparar com a pergunta sem sentido, Leandro optou por usar o deboche e rebateu: "(Dirijo) dando pinta, 'vou armar a seta, vou parar, hein', 'mona, tem troco?’”.

Repercussão

O vídeo do motorista carioca já ultrapassou a marca de 150 mil visualizações no Instagram. Em entrevista ao UOL, ele afirmou que a situação foi engraçada, mas que ocorreu, sim, um preconceito por parte da passageira.

“Ela não foi grosseira, nem rude. Ela tem a mente engessada. Eu levei de boa, até porque eu sou assim, nesses meus 43 anos de vida, eu me entendo como homossexual desde os 15. Se eu fosse brigar com todo mundo que falou desrespeitoso, eu ia brigar com muita gente. A maturidade me fez aprender a lidar e tenho uma pitadinha de deboche”, afirmou.

Nas redes sociais, Leandro tem recebido muito carinho dos internautas. Inclusive, por causa da grande repercussão, artistas como Camila Pitanga, o ex-BBB Rodrigo França e Cissa Guimarães comentaram na publicação do rapaz o apoiando.