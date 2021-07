Motorista de Belém viraliza ao oferecer desconto na corrida: 'Para seguir marido que te mete chifre'

Uma motorista paraense, identificada apenas como Rosinha, viralizou nas redes sociais com um anúncio nada convencional para divulgar seus serviços. Bem-humorada, a condutora chega a oferecer desconto para passageiros que precisarem “seguir marido ou esposa que te mete chifre”. “Gosto de ver confusão”, confessa ela.

Partindo da máxima de que “o cliente tem sempre razão”, a profissional ainda promete escutar problemas e dar conselhos. Ela também leva o passageiro até o encontro do amante, seja em “motel, casa das primas, matagal ou prédio abandonado”. “Eu quero é ganhar dinheiro”, diz um trecho do anúncio.

A profissional, que atende particular ou via aplicativos de transporte, aposta que, ao entrar no veículo, o cliente não saberá quem está mais cheiroso, se ela ou o carro, e garante “ar-condicionado sempre no 12”: “Climazinho de Nova York”.

“Se quiser fazer ciúmes para o ex, digo ‘tchau, minha vida’ no final da corrida”, acrescenta.

Veja o anúncio que circula em aplicativos de mensagens:

Legenda (Reprodução/Whatsapp)