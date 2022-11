Colisão entre carro e carreta deixa uma pessoa morta em Moju, nordeste do Pará

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou pelo menos uma pessoa morta, ainda não identificada, no km 30, da PA-150, na altura da vila Santa Terezinha, em Moju, nordeste do Pará, na tarde de ontem (28). As informações são do Moju News.

VEJA MAIS

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas presas às ferragens de um veículo de passeio e um caminhão tombado na rodovia. A pista ficou bloqueada. As vítimas seriam da cidade de Tailândia.

Não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

O corpo do motorista foi removido pela Polícia Científica do Pará para o IML. Já o passageiro sobrevivente socorrido para a Unidade Mista de Saúde em Moju, foi identificado como Raimundo, morador de Tailândia.