Idoso de 82 anos tem a cabeça esmaga em grave acidente de trânsito nesta sexta-feira em Santarém

Idoso de 82 anos morre após grave acidente de trânsito na Avenida Fernando Guilhon, em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (11). A cabeça da vítima foi esmagada por um ônibus. A cena causou susto e comoção para quem presenciou. O acidente gerou congestionamento na avenida até a chegada dos agentes de trânsito.

O idoso foi identificado como Enésio Barbosa da Silva, 82 anos. A tragédia aconteceu, segundo informações preliminares, quando a vítima era transportada no carona de uma motocicleta pilotada pelo neto. Enédio estaria indo a uma consulta médica. Durante o percurso, a moto teria colidido com o retrovisor de um veículo parado, que segundo populares, estava estacionado próximo ao meio-fio devido a problemas mecânicos.

Após a colisão, o idoso e o neto foram jogados ao solo e na sequência, o idoso foi atropelado por um ônibus que passava no local, momento em que a cabeça dele foi esmagada.

De acordo com informações do Serviço Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para fazer atendimento às vítimas, o idoso veio a óbito na mesma hora do impacto, já o neto sofreu algumas escoriações.