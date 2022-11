Homem em situação de rua é encontrado morto com perfurações em Santarém

Um homem em situação de rua foi encontrado morto nas primeiras horas desta sexta-feira, 11, em Santarém. O corpo da vítima, identificada pelo prenome Kennedy e apelido 'Sky', foi localizado no Beco Santa Cruz, próxima ao Mercadão 2000, no bairro Laguinho. O cadáver tem marcas de perfurações, supostamente feitas por arma branca, semelhante a faca.

Segundo o relatório da Polícia Militar do Pará (PM), registrado pelo 3º Batalhão do Comando de Policiamento Regional I (CPR I), a ocorrência foi informada via Núcleo Integrado de Operações (Niop) por volta das 5h30. A denúncia dava conta de que um homem estava ferido e caído no chão, em via pública.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou o fato e identificou a vítima pelo prenome e apelido. Segundo informações levantadas na área, os policiais contam que Kennedy era viciado em drogas e álcool e que não teria paradeiro certo.

A polícia chegou a solicitar apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu na responsabilidade do doutor Kairo, e confirmou o óbito. Também foi feita a comunicação à Polícia Civil do Pará (PC), para informar ao Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol) para as devidas providências.

Uma moradora do bairro chegou a comentar que Kennedy era conhecido na área: "Trabalhava montando antena parabólica, daí o apelido 'Sky'. [Ele] viciou se em drogas e não conseguiu mais sair. Ainda montou uma antena aqui em casa. A mãe dele sofria muito tentando tirar ele da rua, mas nas conseguiu", relata.

A redação integrada apura mais detalhes sobre as investigações do caso junto à Polícia Civil.