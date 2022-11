Grave acidente na PA-136, em Marudá, deixa uma pessoa morta e duas feridas

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas, na PA-136, em Marudá, no nordeste do Estado, deixou um morto e dois feridos. As vítimas estavam em duas motocicletas e colidiram na noite de sábado (12), por volta das 19h, no bairro do Cafezal.

Hewder Matheus, de 24 anos, que pilotava um motocicleta Honda Titan vermelha, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Marapanim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

De acordo com a moradora Fátima do Socorro, a rodovia é bastante movimentada e sempre ocorrem acidentes no trecho que passa pela zona urbana do município. “Infelizmente os motociclistas se arriscam muito correndo nessa pista. Agora, vêm as consequências. A gente toma muito susto com freadas bruscas e agora com esse acidente. Cada motorista tem que ter amor a própria vida”, comentou a dona de casa.

As duas outras vítimas que estavam na outra motocicleta não tiveram a identidade revelada, mas segundo testemunhas, são dois rapazes que aparentavam ter 20 anos. Um deles foi levado para o Hospital Municipal de Marapanim e comferimentos leves e teve alta na mesma noite. O outro, foi para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, com algumas fraturas.

O jovem Hewder Matheus, deixou dois filhos e o corpo será sepultado na trade desta segunda-feira (14), na comunidade de Vista Alegre, interior de Marapanim.