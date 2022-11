Acidente de carro com cantora de forró e marido deixa um morto no Ceará

Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito ocorrido na noite desta segunda-feira (28), em Itarema, interior do Ceará. Entre os envolvidos no acidente estava a cantora Danieze Santiago, de 25 anos, e o marido dela, Carlos Neto. O carro em que os dois estavam colidiu com outro veículo. A vítima era o motorista do outro carro. Ele estava sozinho no veículo e ainda não foi identificado. As informações são do G1 Ceará.

O carro de Danieze chegou a sair pista com o impacto da batida e parou em uma mata às margens da rodovia. Ela e o marido foram socorridos e levados para um hospital em Fortaleza. Em nota divulgada no perfil da cantora, a assessoria da cantora informou que eles estão bem e recebendo atendimento médico. "Queremos tranquilizar por meio deste comunicado todos os fãs e amigos do casal", diz o comunicado. "Ambos estão bem e recebendo atendimento médico na cidade de Fortaleza. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio de todos. Em breve daremos mais notícias", completou.